В Киеве признали фиаско Зеленского в США

Депутат Рады Дубинский назвал фиаско визит Зеленского в США

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, назвал визит украинского лидера Владимира Зеленского в США фиаско. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Он пояснил, что причиной является «набор таинственных хотелок, озаглавленных как "план победы"». Дубинский отметил, что требования Киева требуют от Вашингтона «чрезвычайного перенапряжения сил на внешнем фронте, в то время, как реальная политика требует переключения усилий и ресурсов вовнутрь».

Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский в США попытался быть VIP-агитатором у президента США Джо Байдена. По его мнению, это не пошло «никому, прежде всего Украине».