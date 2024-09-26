Депутат Рады Дубинский: Зеленский в США попытался быть VIP-агитатором у Байдена

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Он прокомментировал поездку политика в своем Telegram-канале.

«Зеленский попытался побыть VIP-агитатором у Байдена... на пользу это не пошло никому, прежде всего Украине», — отметил Дубинский.

Ранее депутат Рады заявил, что поездка Владимира Зеленского в США похожа на фиаско. Он высказал мнение, что украинские власти понимают, что их предложения не интересуют американское руководство, но рассчитывают, что они их поддержат из-за страха за свой международный престиж.

До этого Дубинский указал на хамство Зеленского во время его визита в США и подчеркнул, что эта поездка заставляет его сомневаться в адекватности политика. Кроме того, он выразил опасение, что поведение политика может привести к сокращению, а не к увеличению поддержки Украины.