В Китае озаботились замедлением экономики страны

Bloomberg: КНР будет ускорять экономику выплатами бедным и безработным

Политбюро Китая озаботилось ускорением экономики страны. Бороться с замедлением экономического роста предлагают, стабилизируя сектор недвижимости и увеличивая выплаты для бедных и безработных граждан, сообщает Bloomberg.

Власти КНР пообещали принять меры, чтобы рынок недвижимости «перестал сокращаться» на фоне того, как цены на новое жилье упали в августе самыми быстрыми темпами в году. В рамках усилий по снижению переизбытка предложения на рынке Политбюро намерено ограничить строительство новых домов.

Кроме того, правительство пообещало усилить помощь людям, испытывающим трудности с поиском работы, и группам населения с низким доходом. Таким категориям граждан увеличат выплаты и начнут выдавать единовременные денежные пособия.

Чтобы стимулировать экономический рост, чиновников призвали быстрее выпускать и продавать сверхдлинные специальные суверенные облигации и местные специальные облигации для привлечения инвестиций. По мнению главного экономиста Standard Chartered Plc по Китаю и Северной Азии Дина Шуана, одним из эффективных способов стимулировать рынок было бы разрешить местным органам власти выкупать непроданные дома за счет средств, полученных от продажи специальных облигаций.

Также Политбюро призвало к решительному снижению процентных ставок и резервных требований для банков, а также смягчению мер ЦБ по регулированию рынка, однако конкретных предложений по этим мерам не приводилось.

С января по август объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику снизился на 31,5 процента. Прямые иностранные инвестиции оценили больше чем в 580 миллиардов юаней (около 81,7 миллиарда долларов). По данным китайского органа статистики, рост промышленного производства за август 2024 года составил всего 4,5 процента вместо ожидаемых 4,7 процента.