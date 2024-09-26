Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:14, 26 сентября 2024Экономика

В Китае озаботились замедлением экономики страны

Bloomberg: КНР будет ускорять экономику выплатами бедным и безработным

Фото: Unsplash

Политбюро Китая озаботилось ускорением экономики страны. Бороться с замедлением экономического роста предлагают, стабилизируя сектор недвижимости и увеличивая выплаты для бедных и безработных граждан, сообщает Bloomberg.

Власти КНР пообещали принять меры, чтобы рынок недвижимости «перестал сокращаться» на фоне того, как цены на новое жилье упали в августе самыми быстрыми темпами в году. В рамках усилий по снижению переизбытка предложения на рынке Политбюро намерено ограничить строительство новых домов.

Кроме того, правительство пообещало усилить помощь людям, испытывающим трудности с поиском работы, и группам населения с низким доходом. Таким категориям граждан увеличат выплаты и начнут выдавать единовременные денежные пособия.

Чтобы стимулировать экономический рост, чиновников призвали быстрее выпускать и продавать сверхдлинные специальные суверенные облигации и местные специальные облигации для привлечения инвестиций. По мнению главного экономиста Standard Chartered Plc по Китаю и Северной Азии Дина Шуана, одним из эффективных способов стимулировать рынок было бы разрешить местным органам власти выкупать непроданные дома за счет средств, полученных от продажи специальных облигаций.

Материалы по теме:
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта 2022

Также Политбюро призвало к решительному снижению процентных ставок и резервных требований для банков, а также смягчению мер ЦБ по регулированию рынка, однако конкретных предложений по этим мерам не приводилось.

С января по август объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику снизился на 31,5 процента. Прямые иностранные инвестиции оценили больше чем в 580 миллиардов юаней (около 81,7 миллиарда долларов). По данным китайского органа статистики, рост промышленного производства за август 2024 года составил всего 4,5 процента вместо ожидаемых 4,7 процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль Украинск

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм опубликовала фото без штанов

      В СВР России заявили о причастности англосаксов к диверсиям на «Северных потоках»

      Китай назвал США большой угрозой миру и источником войн

      В Китае озаботились замедлением экономики страны

      Россияне массово разочаровались в одном типе жилья

      Вывозившую женщин в Турцию для проституции сутенершу задержали в российском регионе

      Российские школьницы тыкали сверстнице в лицо туалетным ершиком и попали на видео

      Российские войска нанесли удар по украинскому военному аэродрому

      Суточные потери украинских войск выросли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше