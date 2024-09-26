В Мариуполе дети пострадали от найденного взрывоопасного предмета

Пять детей получили ранения в Мариуполе после неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом (ВОП). Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Среди пострадавших: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет, уточнил глава республики. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Белгородской области в районе села Графовка Краснояружского района работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство. В результате взрыва пострадал тракторист, а техника полностью сгорела.