В Норвегии разыскивают подозреваемого в причастности к взрывам в Ливане бизнесмена

В Норвегии разыскивают бизнесмена Йоси из-за возможной связи с взрывами в Ливане

Полиция Норвегии объявила в международный розыск бизнесмена Ринсона Йоси, который является владельцем фирмы Norta Global Ltd. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, компания причастна к продаже пейджеров ливанскому шиитскому движению «Хезболлах». Отмечается, что 25 сентября в правоохранительные органы Осло поступило заявление «о пропаже человека, имеющего отношение к делу пейджеров». После этого предприниматель был объявлен в международный розыск.

17 сентября в нескольких регионах Ливана произошли массовые взрывы пейджеров. В министерстве здравоохранения республики рассказали, что в результате взрыва пейджеров пострадали четыре тысячи граждан.

Позже арабский канал «Аль-Маядин» сообщил, что заложенную в ливанские пейджеры взрывчатку разработали таким образом, чтобы ее нельзя было обнаружить сканерами.