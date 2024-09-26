В роддоме под Москвой заявили о перепутанных детях и обвинили медиков еще в одной ошибке

Mash: в Подмосковье перепутали новорожденных и нанесли ожоги здоровому ребенку

В роддоме под Москвой заявили о перепутанных детях и обвинили медиков еще в одной ошибке — якобы здоровому ребенку нанесли химические ожоги, пишет Mash в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Люберцах в Подмосковье. По данным канала, в одной палате лежали двое детей — один здоровый, а у второго обнаружили сыпь и красные пятна на теле, которые нужно было обрабатывать.

Как рассказала бабушка здорового ребенка, медсестра перепутала детей и намазала кожу здорового младенца ненужным ему лекарством. «Пока невестка лежала под капельницей, медсестра пришла и обработала нашего ребенка, который был здоров — никаких намеков даже на сыпь не было. Был абсолютно чистый кожный покров», — рассказала женщина.

С ее слов, когда мать спросила у медсестры, чем намазали ребенка, ей ответили: «Так нужно». «Медсестра обработала не того ребенка и ушла», — заключила собеседница канала. По ее словам, когда мать больного младенца стала задавать вопросы медикам, те ей якобы ответили, что «могут намазать еще одного ребенка, это нетрудно».

Со слов собеседницы канала, на следующий день у здорового новорожденного появились глубокие раны, которые начали кровоточить. «Все было будто в волдырях», — описала она увиденное. При этом женщина заявила, что в выписке врачи написали, что у ребенка якобы неизвестная инфекция.

По факту произошедшего Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проводит проверку. По данным Mash, в итоге младенца госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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