В России предложили считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз

Сенатор предложил считать наличие детей личным достижением при поступлении в вуз

В России предложили считать наличие детей индивидуальным достижением и начислять родившим россиянкам максимальные баллы при поступлении в вуз. С такой инициативой выступил сенатор Андрей Кутепов, направив соответствующее письмо главе Минобрнауки Валерию Фалькову, передает ТАСС.

Как следует из письма, чтобы личное достижение ушло в зачет, ребенок должен быть рожден в течение года до подачи документов в высшее учебное заведение.

По мнению Кутепова, мера станет «еще одним шагом для обеспечения женщинам с детьми возможности получения высшего образования», а также «последовательным движением в сторону поддержки рождаемости в стране».

«Мера будет являться одной из мер для профилактики прерывания беременности, а также повышать статус семей с детьми», — заявил он, добавив, что инициатива не потребует дополнительного финансирования.

На сегодняшний день индивидуальными достижениями, за которые могут начислить дополнительные десять баллов при поступлении в вуз, могут считаться: окончание школы с отличием, спортивные успехи и победы в олимпиадах.

Ранее студенткам из Карелии решили выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Среди критериев для выплаты — обучение студентки на очном отделении и наличие российского гражданства.

