Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:25, 26 сентября 2024Россия

В России предложили считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз

Сенатор предложил считать наличие детей личным достижением при поступлении в вуз

Фото: Vladimir Baranov / Business Online / Globallookpress.com

В России предложили считать наличие детей индивидуальным достижением и начислять родившим россиянкам максимальные баллы при поступлении в вуз. С такой инициативой выступил сенатор Андрей Кутепов, направив соответствующее письмо главе Минобрнауки Валерию Фалькову, передает ТАСС.

Как следует из письма, чтобы личное достижение ушло в зачет, ребенок должен быть рожден в течение года до подачи документов в высшее учебное заведение.

По мнению Кутепова, мера станет «еще одним шагом для обеспечения женщинам с детьми возможности получения высшего образования», а также «последовательным движением в сторону поддержки рождаемости в стране».

«Мера будет являться одной из мер для профилактики прерывания беременности, а также повышать статус семей с детьми», — заявил он, добавив, что инициатива не потребует дополнительного финансирования.

На сегодняшний день индивидуальными достижениями, за которые могут начислить дополнительные десять баллов при поступлении в вуз, могут считаться: окончание школы с отличием, спортивные успехи и победы в олимпиадах.

Ранее студенткам из Карелии решили выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Среди критериев для выплаты — обучение студентки на очном отделении и наличие российского гражданства.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это безответственно». США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

      Частный вертолет пропал с радаров в небе над Россией

      Минобороны показало кадры минометных ударов в Курской области

      Стало известно о соглашении США и ЕС о помощи Украине за счет российских активов

      Водитель Porshe на скорости сбил россиянку, проехал по встречной полосе и попал на видео

      В Петербурге открыли первый продуктовый магазин в метро

      ЦБ захотел избавить россиян от алчных кредиторов

      ФНС закроет «Родину» певицы Земфиры

      Рудковская высказалась о долге фигуристки группы Тутберидзе цитатой из песни Высоцкого

      Охранник фестиваля в Европе залез рукой под юбку туристке и надругался над ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше