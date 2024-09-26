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03:50, 26 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе раскрыли совершенное 30 лет назад убийство семьи

Во Владивостоке завершили расследование дела об убийстве семьи ради квартиры

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве семьи Алатарцевых, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке. Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю в Telegram-канале. Семья, состоявшая из супругов и трех детей, пропала без вести в 1994 году после продажи квартиры.

«Обвинение в убийстве семьи с целью скрыть другое преступление предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову», — говорится в публикации.

Как уточнили следователи, злоумышленники узнали о продаже квартиры и разработали план, в ходе которого они под видом добропорядочной сделки вошли в доверие семьи и переоформили квартиру на подставное лицо. Чтобы не отдавать денежные средства от продажи квартиры, преступники решили убить Алатарцевых.

Впоследствии квартиру обменяли на автомобиль, который планировали продать в Новосибирске, но во время перегона машина была повреждена в результате ДТП и продана за 300 долларов.

Ранее мошенники убедили пожилую жительницу Благовещенска сжечь квартиру. Взамен они обещали пенсионерке новую. Аферисты впервые связались с женщиной в сентябре 2023 года, представившись сотрудниками Росфинмониторинга.

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      Маргарита Пименова
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