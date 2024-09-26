В российском городе раскрыли совершенное 30 лет назад убийство семьи

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве семьи Алатарцевых, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке. Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю в Telegram-канале. Семья, состоявшая из супругов и трех детей, пропала без вести в 1994 году после продажи квартиры.
«Обвинение в убийстве семьи с целью скрыть другое преступление предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову», — говорится в публикации.
Как уточнили следователи, злоумышленники узнали о продаже квартиры и разработали план, в ходе которого они под видом добропорядочной сделки вошли в доверие семьи и переоформили квартиру на подставное лицо. Чтобы не отдавать денежные средства от продажи квартиры, преступники решили убить Алатарцевых.
Впоследствии квартиру обменяли на автомобиль, который планировали продать в Новосибирске, но во время перегона машина была повреждена в результате ДТП и продана за 300 долларов.
Ранее мошенники убедили пожилую жительницу Благовещенска сжечь квартиру. Взамен они обещали пенсионерке новую. Аферисты впервые связались с женщиной в сентябре 2023 года, представившись сотрудниками Росфинмониторинга.