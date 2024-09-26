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19:17, 26 сентября 2024Ценности

В сети испугались за здоровье Джастина Бибера из-за новых фото у церкви

Фото: Blackbelts / Backgrid / Legion-Media

Пользователи сети испугались за здоровье канадского певца Джастина Бибера из-за новых фото у церкви. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 30-летнего исполнителя, когда он покидал службу вместе с женой — моделью Хейли Бибер. При этом музыкант предстал на кадрах в частично расстегнутой красной толстовке, которая обнажала его грудь, и приспущенных черных брюках с широкими штанинами. Также он надел бежевую шляпу и огромные меховые тапки бренда Louis Vuitton и оставил на лице усы и бороду.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «Джастин не кажется здоровым. Надеюсь, с ним все в порядке», «Похоже, он находится в ужасном напряжении», «Бедный парень, выглядит неважно», «Выглядит ужасно, даже не похож на себя», «Хейли, твой муж находится в кризисной ситуации и ему нужна помощь», «Ходячий мертвец, к сожалению», — отметили юзеры.

В апреле сообщалось, что близкие Джастина Бибера обеспокоены из-за его психического состояния после того, как артист выступил на музыкальном фестивале Coachella.

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      Карина Черных
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