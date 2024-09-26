В СК назвали сроки установления точных причин смерти детей под Красноярском

Причины смерти детей под Красноярском смогут установить не менее чем через месяц

Точные причины смерти детей в поселке Красная Сопка Красноярского края будут установлены не менее чем через месяц, заявили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Собеседник агентства уточнил, что предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали отравление вследствие воздействия неустановленного токсического вещества.

Помимо этого, ожидаются результаты исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб пищевых продуктов, изъятых из дома.

Первые сообщения об отравлении семьи из шести человек, проживающей в деревне Красная Сопка, появились 21 сентября. Как выяснилось, россиянам стало плохо после ужина пельменями и курицей.