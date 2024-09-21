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16:42, 21 сентября 2024Россия

Российские дети насмерть отравились купленными в магазине пельменями

В Красноярском крае двое детей насмерть отравились пельменями

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В селе Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края двое детей насмерть отравились купленными пельменями. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отметили, что утром в субботу, 21 сентября, у членов одной семьи появились признаки пищевого отравления. Родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты, болями в животе.

Медикам не удалось спасти шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. Накануне они с семьей съели на ужин пельмени, приобретенные в местном магазине.

Красноярские следователи начали проводить осмотр места происшествия. Родители и еще двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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