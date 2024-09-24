В СК раскрыли результаты проб отравившихся в Красноярском крае

СК: в пробах отравившихся под Красноярском нашли следы средства от насекомых

По результатам исследований проб рвотных масс отравившихся в Красноярском крае обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По словам Арбузовой, предварительно, это дихлофос. Однако точная причина, от чего произошло смертельное отравление, пока не установлена.

О том, что в Назаровском районе Красноярского края после ужина пельменями и курицей отравилась семья из шести человек, стало известно 21 сентября. В результате четверых детей спасти не удалось. Их родители пришли в сознание.