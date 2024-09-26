В снижении цен на жилье в России увидели риски

Счетная палата: резкое снижение цен на жилье может нести риски для финрынка

Резкое снижение цен на жилье в России может нести риски для финансового рынка. Об этом предупредила Счетная палата в отчете по льготной ипотеке, с которым ознакомились «Известия».

Если стоимость залогового имущества по жилищным кредитам упадет более чем на 20 процентов, участникам рынка придется досоздавать резервы на 4,5 миллиарда рублей, а государству — вмешаться в ситуацию. Речь идет о сумме, которая составляет 34 процента от собственных средств многих кредитных организаций, в том числе — системно значимых.

Чтобы предотвратить разрастание кризиса, власти будут вынуждены поддерживать банковский сектор вливаниями из федерального бюджета, отметили в Счетной палате. Масштабная господдержка ипотеки и подорожание жилья взаимосвязаны, подчеркнули в ведомстве. В 2021 году, когда еще действовала массовая льготная ипотека на новостройки, цены на недвижимость выросли на 26 процентов, а в 2022-м — еще на 21 процент.

Центробанк давно говорит о рисках в ипотеке, связанных с большой разницей в цене между жильем на первичном и вторичном рынке. Новостройки сейчас дороже готовых квартир, а значит, у заемщика и банка практически нет возможности при необходимость продать заложенное имущество по цене приобретения. Однако финансовый регулятор ожидает, что с отменой массовой льготной ипотеки этот разрыв в цене будет уходить.

Ранее россиян призвали не ждать, что недвижимость в стране при падении спроса на фоне высоких ставок по рыночной ипотеке резко подешевеет. Более вероятным сценарием эксперты считают стабилизацию цен на квартиры.