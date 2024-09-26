В США признали изоляцию страны от остального мира из-за одного американца

Дипломат Чез Фриман: из-за политики Джо Байдена США и Запад оказались в изоляции

Внешняя политика президента США Джо Байдена привела к изоляции и ослаблению Соединенных Штатов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Непосредственным результатом неудачной политики Джо Байдена в отношении этих ситуаций [конфликтов на Украине и в секторе Газа] стала изоляция и ослабление США и всего западного мира в глазах мирового большинства», — отметил он последствия курса американского руководства.

Администрация Байдена, таким образом, частично несет ответственность за нынешние конфликты. В частности, именно игнорирование интересов России в сфере безопасности подтолкнуло президента Владимира Путина к решению применить силу для их обеспечения, считает Фриман. Кроме того, в последние годы Соединенные Штаты сами стали ориентироваться на военные методы разрешения международных споров, подчеркнул дипломат.

Ранее президента Джо Байдена назвали виновным в подрыве «Северных потоков». Об этом рассказал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, отметив, что США оказалось выгодно данное происшествие.