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08:19, 26 сентября 2024Россия

Володин назвал Байдена виновным в подрыве «Северных потоков»

Володин: за подрывом «Северных потоков» стоят США и лично Джо Байден
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Shawn Thew / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» виновны США и лично американский президент Джо Байден. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

По его словам, Байдену было выгодно взорвать газопроводы, чтобы лишить страны Европы дешевого газа из России и заставить их покупать его у США «втридорога». Он отметил, что в результате диверсии сильнее всех пострадала Германия, чья экономика «впала в рецессию», а количество банкротств стало рекордным за десять лет.

«За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. За теракт ответил не Вашингтон, а жители Германии. Которым Байден и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц залезли в карманы», — написал Володин.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что правда об участии НАТО и Украины в подрыве российских газопроводов скоро будет раскрыта. Он напомнил о расследовании журналиста Сеймура Херша, который указал, что в подрыве виноваты США и другие государства, включая Норвегию, Польшу и Великобританию.

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      Артём Верейкин
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