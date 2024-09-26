Володин: за подрывом «Северных потоков» стоят США и лично Джо Байден

В подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» виновны США и лично американский президент Джо Байден. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

По его словам, Байдену было выгодно взорвать газопроводы, чтобы лишить страны Европы дешевого газа из России и заставить их покупать его у США «втридорога». Он отметил, что в результате диверсии сильнее всех пострадала Германия, чья экономика «впала в рецессию», а количество банкротств стало рекордным за десять лет.

«За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. За теракт ответил не Вашингтон, а жители Германии. Которым Байден и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц залезли в карманы», — написал Володин.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что правда об участии НАТО и Украины в подрыве российских газопроводов скоро будет раскрыта. Он напомнил о расследовании журналиста Сеймура Херша, который указал, что в подрыве виноваты США и другие государства, включая Норвегию, Польшу и Великобританию.