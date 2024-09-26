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06:37, 26 сентября 2024Мир

Во Франции предрекли скорое раскрытие правды о подрыве «Северных потоков»

Филиппо: правда о причастности НАТО и Украины к подрыву «Севпотоков» раскроется

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Правда об участии Североатлантического альянса и Украины в подрыве российских газопроводов «Северный поток» скоро будет раскрыта, сообщил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он рассказал об этом РИА Новости.

Он напомнил о расследовании журналиста Сеймура Херша, который указал, что в подрыве виноваты Соединенные Штаты Америки и другие государства, включая Норвегию, Польшу и Великобританию. При этом расследование Херша попытались скрыть и дискредитировать.

«Но слово уже было сказано: у нас был первый надежный источник. (...) Несмотря ни на что, постепенно мы приближаемся к правде — то есть причастности НАТО и, возможно, частично правительства Украины, Зеленского, Польши, Великобритании, Норвегии и, в особенности, США, к этим диверсиям», — отметил он.

Ранее Филиппо рассказал, что отношение стран НАТО к подрыву газопроводов «Северный поток» вызывает шок. Политик сообщил о своем удивлении из-за того, что государства блока «даже не заявили о том, что стали жертвами этой диверсии».

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      Маргарита Пименова
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