Во Франции пришли в шок из-за отношения стран НАТО к подрыву «Северных потоков»

Филиппо: страны НАТО даже не заявили, что стали жертвами подрыва «Севпотоков»

Отношение стран НАТО к подрыву газопроводов «Северный поток» вызывает шок, сообщил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он рассказал РИА Новости о своем удивлении из-за того, что государства Североатлантического альянса «даже не заявили о том, что стали жертвами этой диверсии».

«Они даже просто-напросто об этом не говорят: во французском правительстве это вовсе не обсуждали. (...) Страны НАТО — например, Германия, Франция — ничего не делают, при том что они являются жертвами этих диверсий», — отметил политик.

Филиппо назвал диверсию на газопроводах актом войны, поскольку речь идет об экономике, производстве и об энергетике. «То есть [о] стратегических вопросах», — указал он.

Ранее стало известно, что Дания проигнорировала предложение о сотрудничестве в расследовании диверсии на газопроводах «Северные потоки», которое два года назад отправил глава российского правительства Михаил Мишустин.