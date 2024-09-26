Сенатор Грэм назвал ошибкой визит Зеленского на военный завод в Пенсильвании

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был ездить на военный завод в штате Пенсильвания. Об этом сообщает The Hill.

«То, что произошло в Пенсильвании, было ошибкой. Независимо от того, было ли это намеренно или нет, [это] имеет политическое значение, и это было ошибкой», — сказал он. Грэм подчеркнул, что подобные инциденты нельзя допускать, так как они могут повлиять на долгосрочные цели по «обеспечению успеха» Киева в борьбе с Москвой.

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. Известно, что украинский лидер посетил предприятие именно со сторонниками Харрис, губернатором штата Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения из самолета американских ВВС.