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23:35, 26 сентября 2024Мир

В США сообщили об ошибке Зеленского

Сенатор Грэм назвал ошибкой визит Зеленского на военный завод в Пенсильвании
СюжетВыборы президента США 2024
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был ездить на военный завод в штате Пенсильвания. Об этом сообщает The Hill.

«То, что произошло в Пенсильвании, было ошибкой. Независимо от того, было ли это намеренно или нет, [это] имеет политическое значение, и это было ошибкой», — сказал он. Грэм подчеркнул, что подобные инциденты нельзя допускать, так как они могут повлиять на долгосрочные цели по «обеспечению успеха» Киева в борьбе с Москвой.

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. Известно, что украинский лидер посетил предприятие именно со сторонниками Харрис, губернатором штата Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения из самолета американских ВВС.

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      Марина Совина
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