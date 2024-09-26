В трех российских областях ФСБ задержала шестерых причастных к терактам на объектах связи

В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях ФСБ задержала 6 человек

В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях сотрудники ФСБ задержали шесть человек, которые совершали теракты на железной дороге и объектах связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди задержанных оказалось трое подростков. В отношении всех фигурантов следователи возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Они также проходят подозреваемыми по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во время допроса все признались в содеянном и также рассказали, что получали задание о поджогах на объектах от украинских спецслужб.