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18:47, 26 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ не поверили в «план победы» Зеленского

The Times: в ВСУ не надеются на «план победы» Зеленского

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Вооруженных силах Украины не надеются на «план победы» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, среди украинских военных в Донбассе мало надежды на то, что «план победы» Зеленского способен сдержать наступление Армии России. В рядах ВСУ заявляют о ее численном преимуществе и о нехватке боеприпасов для отражения атак.

Ранее Владимир Зеленский представил в ходе визита в США «план победы» Украины из четырех основных пунктов. В него входят требования гарантий безопасности, вступление в НАТО и продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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      Сергей Болиев
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