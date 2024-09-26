ВКС России нанесли удары по аэродрому в Хмельницкой области

Лебедев: ВКС России нанесли удары по аэродрому, в котором могли находиться F-16

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, в котором, предположительно, могли находиться истребители F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«ВКС России нанесли еще четыре удара по анкерным укрытиям на военном аэродроме в Староконстантинове. Старшие товарищи считают, что там были F-16. Логически с ними согласен: раз были иностранные пилоты, то их не на "кукурузниках" летать прислали. Вероятнее всего, были», — сообщил Лебедев.

Ранее стало известно о поражении двух истребителей F-16 Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен четырьмя истребителями МиГ-31К ВКС России с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

До этого российские подразделения нанесли удар по порту Южный в Одесской области, куда шел корабль с ракетами для F-16. Лебедев сообщал, что после этого еще один взрыв прозвучал в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного, который использовался украинскими военными.