Палата лордов Великобритании призывает граждан готовиться к обороне. Этот призыв содержится в докладе комитета верхней палаты Соединенного Королевства по международным отношениям и обороне.
Как указали парламентарии, украинский конфликт «стал отрезвляющим напоминанием об опасностях, которые таит в себе самоуверенность».
«На данный момент численность британской армии недостаточна», — говорится в документе.
Комитет Палаты лордов также признал, что сегодня британским вооруженным силам «не хватает численности (бойцов), стойкости и внутренней сплоченности».
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.