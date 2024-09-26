Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 26 сентября 2024Мир

Власти Великобритании призвали население готовиться к войне

Палата лордов Великобритании призвала граждан готовиться к обороне

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Палата лордов Великобритании призывает граждан готовиться к обороне. Этот призыв содержится в докладе комитета верхней палаты Соединенного Королевства по международным отношениям и обороне.

Как указали парламентарии, украинский конфликт «стал отрезвляющим напоминанием об опасностях, которые таит в себе самоуверенность».

«На данный момент численность британской армии недостаточна», — говорится в документе.

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля 2022
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

Комитет Палаты лордов также признал, что сегодня британским вооруженным силам «не хватает численности (бойцов), стойкости и внутренней сплоченности».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Байден решился на передачу Украине дальнобойного оружия

      На Украине заявили о более чем 100 тысячах дезертиров из ВСУ

      На устроившего дебош на борту самолета российского актера завели уголовное дело

      На Украине разрешили конфисковать активы Усманова

      «Головой о стену бьется». В семье отравившихся пельменями детей рассказали о страхах и трагедии отца

      Рухнули акции всемирно известного производителя видеоигр

      В центре Москвы начали сносить популярный торговый центр ради ЖК

      Ушедшую из дома в приступе лунатизма девочку нашли в лесу

      Потери Украины от прекращения транзита российского газа оценили

      Путин рассказал о теряющем позиции в мировой экономике Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше