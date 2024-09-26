Власти Великобритании призвали население готовиться к войне

Палата лордов Великобритании призвала граждан готовиться к обороне

Палата лордов Великобритании призывает граждан готовиться к обороне. Этот призыв содержится в докладе комитета верхней палаты Соединенного Королевства по международным отношениям и обороне.

Как указали парламентарии, украинский конфликт «стал отрезвляющим напоминанием об опасностях, которые таит в себе самоуверенность».

«На данный момент численность британской армии недостаточна», — говорится в документе.

Комитет Палаты лордов также признал, что сегодня британским вооруженным силам «не хватает численности (бойцов), стойкости и внутренней сплоченности».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.