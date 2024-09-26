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13:47, 26 сентября 2024Ценности

Внешность Кейт Мосс на фото с модного показа разочаровала фанатов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская супермодель Кейт Мосс посетила модный показ Saint Laurent в Париже и разочаровала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

50-летняя манекенщица выбрала для мероприятия черное полупрозрачное платье и пиджак. При этом она сделала макияж с акцентом на губы, нанеся на них красную помаду, а также зачесала волосы назад. Кроме того, знаменитость дополнила свой образ массивными золотыми браслетами и длинными серьгами.

Читатели портала удивились внешности знаменитости и принялись ее оценивать в комментариях под материалом. «Кейт Мосс не очень хорошо постарела. Она выглядит ужасно, и пластика так очевидна», «Какую бы работу ни проделала Кейт над своим лицом, она выглядит значительно старше, а не моложе», «Глаза у нее какие-то неровные. Странно», «Что она сделала со своим лицом? Она выглядит постоянно испуганной», «Кейт похожа на бабушку! Что случилось?» — писали они.

Ранее Кейт Мосс рассказала о травле в начале карьеры. Тогда супермодель рассказала, что люди подходили к ней на улице и обвиняли ее в пропаганде расстройств пищевого поведения.

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      Мария Винар
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