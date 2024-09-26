Водитель автомобиля выжил после падения на камни с высоты 15 метров

Новозеландец выжил после того, как его машина упала с обрыва и перевернулась

В Новой Зеландии автомобиль упал с обрыва. Об этом пишет NZ Herald.

Водитель не справился с управлением на дороге во время поездки по полуострову Коромандел и сорвался с высоты 15 метров на камни. Автомобиль перевернулся в момент падения и упал на крышу. На место вызвали спасателей. Свидетелям удалось вытащить новозеландца, которому около 30 лет, из машины. Он выжил.

Прибывшие на место происшествия парамедики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Поскольку поднять мужчину на дорогу было проблематично, было решено использовать вертолет. Водителя подняли на борт при помощи троса. Спасательную операцию сняли на видео.

Мужчина получил травмы средней тяжести, сейчас его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в Китае дерево спасло поскользнувшегося на крутом склоне мужчину. Он фотографировал пейзаж при помощи экшен-камеры, когда потерял равновесие и начал падать.