Вооруженного россиянина объявили в розыск после побега с места преступления

В Свердловской области полиция объявила в розыск мужчину за убийство

В Свердловской области полиция объявила в розыск 33-летнего местного жителя, который, предположительно, несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления. Об этом сообщает E1.RU.

В ориентировке на него сказано, что разыскиваемый живет в поселке Таежный и ранее уже был судим. По некоторым данным, злоумышленник может быть вооружен и передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114.

Следователи рассказали, что 24 сентября произошла расправа над местным жителем 1992 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Видео с предполагаемым моментом преступления попало в социальные сети. На кадрах видно, как человек в капюшоне и с закрытым лицом караулит пострадавшего, а после несколько раз стреляет в него и уходит.

Ранее в поселке Боровиха Алтайского края произошел конфликт со стрельбой, пять человек пострадали.