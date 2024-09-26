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11:17, 26 сентября 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема в прозрачном боди пришла на ужин с Джиджи Хадид

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном наряде пришла на ужин с манекенщицей палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема была замечена в отеле Costes во время Недели моды в Париже. Она планировала провести вечер вместе со своей коллегой. Так, Уайтли предстала перед камерами в классических черных брюках, коричневой кожаной куртке и прозрачном боди, оформленном кружевами. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от нижнего белья.

Хадид, в свою очередь, предпочла черный лонгслив, кожаную куртку и атласную серую юбку длины миди, дополненную клетчатым подолом. Кроме того, она надела сапоги с высокими голенищами.

В мае сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли снялась без одежды во время поездки в Канны.

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      Мария Винар
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