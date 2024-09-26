ВС России поразили пункт дислокации польских наемников ВСУ в Харьковской области

Авиация группировки войск «Запад» поразила пункт временной дислокации польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигма.

Отмечается, что удару подвергся пункт противника в селе Богуславка, на него сбросили четыре авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Потери ВСУ составили до 40 боевиков, рассказал Бигма.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что в Курской области больше всего потерь у поляков. По его словам, по этой причине среди пленных наемников ВСУ нет «отпускников»-поляков.