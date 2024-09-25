Дандыкин: в Курской области больше всего потерь у «отпускников»-поляков

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему в Курской области среди пленных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), нет «отпускников»-поляков. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Московский комсомолец» («МК»).

Эксперт подчеркнул, что у поляков больше всего потерь. «Почему их нет в плену? Морпехи-черноморцы говорят, что они не сдаются», — заявил Дандыкин.

Ранее военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам заявил, что большое число польских и латышских наемников воюют на стороне ВСУ. «Забрали у пленного телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — сообщил он.