Военный рассказал о польских и латышских наемниках в Курской области

Боец Адигам заявил о польских и латышских наемниках ВСУ в Курской области

Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам заявил, что большое число польских и латышских наемников воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Его слова приводит ТАСС.

«Много наемников, поляков, латышей. Забрали у пленного телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — сообщил боец.

Ранее генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что попытки ВСУ улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал. Он также сообщил об освобождении 12 населенных пунктов в регионе. «Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — сказал генерал-майор.