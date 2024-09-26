Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 26 сентября 2024Экономика

Выдача одного вида кредитов выросла в два раза

НБКИ: в России выдали автокредитов почти на 1,6 триллиона рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В январе-августе 2024 года в России выдали кредитов на приобретение автомобиля больше чем на 1 триллион 598 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Названная сумма почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такую динамику объясняют эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

Отмечается, что за восемь месяцев самый большой объем выданных автокредитов зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Ростовской области.

Директор НБКИ Алексей Волков заметил что выдача ссуд на приобретение автомашин начала расти после возобновления их массовых поставок во второй половине 2023 года. Кроме того, свою роль играют ожидания дальнейшего удорожания этих ссуд из-за роста ставок, а также предстоящая индексация утилизационного сбора.

Ранее сообщалось, что по итогам мая 2024 года средний размер выданных в России автокредитов вырос на 1,2 процента, если сравнивать с апрелем и дошел до 1,42 миллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Это безответственно». США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

      Частный вертолет пропал с радаров в небе над Россией

      Минобороны показало кадры минометных ударов в Курской области

      Стало известно о соглашении США и ЕС о помощи Украине за счет российских активов

      Водитель Porshe на скорости сбил россиянку, проехал по встречной полосе и попал на видео

      В Петербурге открыли первый продуктовый магазин в метро

      ЦБ захотел избавить россиян от алчных кредиторов

      ФНС закроет «Родину» певицы Земфиры

      Рудковская высказалась о долге фигуристки группы Тутберидзе цитатой из песни Высоцкого

      Охранник фестиваля в Европе залез рукой под юбку туристке и надругался над ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше