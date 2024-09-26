Выдача одного вида кредитов выросла в два раза

НБКИ: в России выдали автокредитов почти на 1,6 триллиона рублей

В январе-августе 2024 года в России выдали кредитов на приобретение автомобиля больше чем на 1 триллион 598 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Названная сумма почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такую динамику объясняют эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

Отмечается, что за восемь месяцев самый большой объем выданных автокредитов зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Ростовской области.

Директор НБКИ Алексей Волков заметил что выдача ссуд на приобретение автомашин начала расти после возобновления их массовых поставок во второй половине 2023 года. Кроме того, свою роль играют ожидания дальнейшего удорожания этих ссуд из-за роста ставок, а также предстоящая индексация утилизационного сбора.

Ранее сообщалось, что по итогам мая 2024 года средний размер выданных в России автокредитов вырос на 1,2 процента, если сравнивать с апрелем и дошел до 1,42 миллиона рублей.