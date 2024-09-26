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13:16, 26 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский объявил о новом пакете помощи США

Зеленский объявил о новом пакете помощи США для Украины на $7,9 млрд

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом пакете помощи США для Киева в размере 7,9 миллиарда долларов. Он выразил благодарность американскому народу и Вашингтону в заявлении, опубликованном в Telegram.

«[Выражаю благодарность] за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против России», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Вашингтон предоставит Киеву новые системы противовоздушной обороны Patriot, и поблагодарил за расширение программы подготовки пилотов истребителей F-16.

Ранее Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что украинский лидер ознакомил Байдена с ситуацией на фронте и украинским «планом победы».

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      Глеб Палехов
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