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06:11, 26 сентября 2024Мир

Зеленскому предрекли проблемы из-за выборов в США

Политолог Дудаков: ни Трампу, ни Харрис не интересна поддержка Украины

Фото: Adam Gray / Reuters

Президентские выборы в США чреваты серьезными проблемами для президента Украины Владимира Зеленского вне зависимости от того, кто станет победителем, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он объяснил, что оба кандидата, и Камала Харрис, и Дональд Трамп сократят военную поддержку Украины и сосредоточатся на решении других проблем.

«Просто Трамп может сделать это, рубя с плеча, импульсивно, разом перекрыв все транши, а Харрис — более элегантно, постепенно сокращая поддержку, — сказал Дудаков. — Но ни для кого из них война на Украине не приоритетна. Больше внимания оба уделяют Ближнему Востоку, конкуренции с Китаем. Смена администрации в любом случае принесет Украине только негативные последствия».

Киев, по словам политолога, пытается по мере сил нивелировать эти последствия, ища выходы на Трампа и Харрис. Но договориться с республиканцами, как заметил Дудаков, уже не удается из-за критики Зеленским плана по разделу Украины и неудавшейся встречи с Трампом.

«Харрис тоже не проявляет энтузиазма по поводу встречи с Зеленским, хотя, наверное, когда-то эта встреча все же произойдет», — отметил политолог.

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов.

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