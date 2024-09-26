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03:40, 26 сентября 2024Россия

Жительница Курской области рассказала о снимающих оконные рамы солдатах ВСУ

Жительница Суджи Неженцева: солдаты ВСУ воруют из домов даже оконные рамы

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Жительница города Суджа в Курской области Нина Неженцева рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются мародерством. Об этом она сообщила РИА Новости.

По ее словам, украинские военные вскрывают дома местных жителей, в городе «все разграблено». «И есть даже такое, что вырезают окна и, наверное, с собой забирают», — отметила собеседница агентства.

Неженцева добавила, что знает о случаях, когда местные жители смогли попасть обратно в свой дом. При этом они обнаруживали внутри голые стены, поскольку все имущество было разграблено. Кроме того, жительница Суджи видела кадры, на которых запечатлены открытые магазины.

Ранее жительница населенного пункта Большое Солдатское в Курской области рассказала о мародерстве солдат ВСУ. По ее словам, украинские военнослужащие вскрывают дома, оставленные местными жителями, проводят там время и выносят вещи.

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      Марина Совина
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