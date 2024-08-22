Жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ

Жительница курского села Большое Солдатское: ВСУ занимаются мародерством

Жительница населенного пункта Большое Солдатское в Курской области рассказала о мародерстве солдат Вооруженных сил Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас в районе у людей угоняют машины [солдаты ВСУ] Потом, переодеваясь в форму наших военных, ездят, узнают, где дислокация наших военных. Мародерят по домам… Потом бензин заканчивается, бросают машины, на трассе даже находили наши машины», — рассказала жительница.

По ее словам, украинские военнослужащие вскрывают дома, оставленные местными жителями, проводят там время и выносят вещи. Женщина сообщила, что обстановка в населенном пункте, откуда она эвакуировалась, остается напряженной — там фиксируют много «прилетов» и горят дома. ВСУ обстреливают проезжающие мимо машины и наносят по ним удары с помощью дронов.

Ранее жительница Курской области рассказала, что солдаты ВСУ бьют дронами точно по мирным жителям — по ее словам, они атаковали семью, из-за чего супружеская пара получила несовместимые с жизнью травмы.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали. О судьбе более двух тысяч россиян ничего неизвестно.