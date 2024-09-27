15 стран заявили о готовности присоединиться к урегулированию конфликта на Украине

Сийярто: к урегулированию конфликта на Украине хотят присоединиться 15 стран

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что к работе группы «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине готовы присоединиться 15 стран. Об этом сообщил телеканал M1.

Сийярто заявил, что 15 стран под руководством КНР и Бразилии обсудят формирование группы «Друзей мира». На встрече будут представители Венгрии и Египта. Также своих делегатов направят Турция, Казахстан, Кения, Саудовская Аравия, Замбия, Мексика и ряд других государств.

Ранее Сийярто в рамках Генеральной Ассамблеи ООН выступил с призывом к странам Запада о немедленном прекращении огня на Украине и начале мирных переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что говорить об этом «легче, чем воплощать в жизнь».