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17:59, 27 сентября 2024Россия

19-летний боец СВО заживо сгорел в российском городе

В Рязани заживо сгорел участник СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Рязани заживо сгорел участник специальной военной операции (СВО). Он стал жертвой аварии у въезда в городской парк, сообщает портал Ya62.ru.

Ранее тот же портал опубликовал видео с автомобилем, полностью уничтоженным огнем.

Мать бойца рассказала, что после ранения, полученного на СВО, ее сын продолжил службу в Рязани. По словам россиянки, во время последнего разговора с сыном она не заметила ничего необычного. «Что могло произойти — для нас загадка», — отметила она.

Женщина добавила, что после случившегося пропал военный жетон и нательный крест солдата.

Ранее в сентябре в ДТП попал другой участник СВО. Бывший участник спецоперации проходил реабилитацию в Каменске-Уральском после полученного ранения. Он пытался скрыться от преследовавших его сотрудников Госавтоинспекции и врезался в столб. Спасти мужчину не удалось.

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      Алан Босиков
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