Бывший вагнеровец приехал в отпуск из зоны СВО на Урал и попал в смертельное ДТП

Экс-вагнеровец приехал из зоны СВО в Каменск-Уральский и попал в смертельное ДТП

Бывший боец ЧВК «Вагнер» приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) в город Каменск-Уральский и попал в смертельное ДТП. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

По информации издания, 28-летний мужчина вернулся в уральский город после очередной травмы. Он проходил там реабилитацию и готовился в будущем вернуться на фронт.

Друг экс-вагнеровца рассказал, что тот уходил от полицейской погони на BMW. В какой-то момент россиянин не справился с управлением и врезался в столб. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

В начале спецоперации россиянин ушел из колонии служить в ЧВК, а после — в морскую пехоту ВМФ России. За время службы в зоне спецоперации он был удостоен медали «За отвагу», награжден «Черным крестом» ЧВК «Вагнер» и медалью «За взятие Бахмута». Командование части также представило рядового к медали Жукова.

Церемония прощания с бойцом прошла с воинскими почестями.

Ранее сообщалось, что изнасиловавший пенсионерку в Кировской области экс-вагнеровец вместо срока уехал в зону спецоперации.