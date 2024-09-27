55-летняя россиянка попала в реанимацию после ужина

В Санкт-Петербурге 55-летняя женщина попала в реанимацию после ужина из грибов

В Санкт-Петербурге 55-летняя женщина попала в реанимацию после того, как поужинала грибами. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, накануне вечером россиянку с признаками отравления привезли на скорой в НИИ имени Джанелидзе. Пострадавшая до этого поела грибов, но, предположительно, среди съедобных ей попались ядовитые экземпляры.

Где женщина взяла эти грибы, неизвестно. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее стало известно, что жительница Барнаула решила отравить бывшего сожителя и попросила своего брата о помощи. Их обоих признали виновными по делу о покушении.

Россиянка рассталась с мужчиной, с которым проживала длительное время, и решила ему отомстить, попросив помощи у своего брата. Вместе они придумали план, по которому женщина должна была передать экс-возлюбленному в подарок бутылку с растворенной в алкоголе летальной дозой наркотического вещества.