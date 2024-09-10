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18:52, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка решила отравить бывшего сожителя и попросила своего брата о помощи

На Алтае женщине и ее брату дали по 6 лет колонии за попытку отравления мужчины

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Жительница Барнаула решила отравить бывшего сожителя и попросила своего брата о помощи. Их обоих признали виновными по делу о покушении, сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре Алтайского края.

По данным следствия, все произошло в 2023 году. Злоумышленница рассталась с мужчиной, с которым проживала длительное время, и решила его отравить, попросив помощи у своего брата. Вместе они придумали план, по которому женщина должна была передать экс-сожителю в подарок бутылку алкоголя с растворенной летальной дозой наркотического вещества.

Ничего не подозревающий мужчина принял подарок и убрал его в шкаф. Вскоре запланированные в отношении потерпевшего преступные действия были пресечены сотрудниками силовых структур, а экспертиза подтвердила наличие в подаренном алкоголе отравляющего вещества. Суд признал жительницу Барнаула и ее брата виновными в покушении на расправу и в пособничестве в покушении. Их приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима соответственно.

Ранее следователи в Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, которая вместе с 26-летней дочерью пыталась отравить освободившегося из колонии сына.

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      Олеся Мицкевич
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