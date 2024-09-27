79-летняя Дебби Харри снялась в рекламе модного бренда

79-летняя солистка группы Blondie Дебби Харри снялась в рекламе бренда Gucci

Американская певица и актриса, солистка группы Blondie Дебби Харри снялась в рекламе итальянского модного бренда Gucci. Кадры появились на сайте марки и на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото 79-летняя знаменитость позирует на заднем сиденье автомобиля. Она предстала перед камерой в нескольких нарядах, один из которых включал в себя полупрозрачную блузку и брюки.

Также звезда надела облегающий топ в сочетании с красной кожаной курткой, черной юбкой и капроновыми колготками. Кроме того, исполнительница примерила белую блузку, обнажавшую часть груди и плечо, и серые брюки. При этом она продемонстрировала новую сумку бренда Gucci Blondie.

Автором снимков выступила фотохудожница из США Нан Голдин.

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