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18:16, 13 сентября 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 71-летнего Пирса Броснана в рекламе модных брендов

Фото: KITH NYC

В сети восхитились внешностью ирландского актера и продюсера Пирса Броснана в рекламе коллаборации модных брендов Giorgio Armani и Kith. Фото появились на страницах марок в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель роли Джеймса Бонда в рамках съемки примерил классические брючные костюмы, пальто и водолазки из шерсти и кашемира из новой коллекции под названием «Путешественник». При этом образ знаменитости дополняли зачесанные назад седые волосы, а также борода и усы.

Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях. «Стиль нельзя купить, но он с ним родился», «Чем старше он становится, тем лучше выглядит», «Волшебный мужчина», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре американский актер Брэд Питт вышел в свет в ярком наряде и восхитил поклонников в сети.

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      Алина Гостева
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