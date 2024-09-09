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20:23, 9 сентября 2024Ценности

60-летний Брэд Питт в ярком наряде восхитил поклонников в сети

Фото: Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американский актер Брэд Питт вышел в свет в ярком образе и восхитил поклонников в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Фотографы заметили 60-летнего актера в компании дизайнера ювелирных изделий, Инес де Рамон. Для прогулки в Нью-Йорке артист выбрал наряд, состоящий из белой рубашки на пуговицах, которая была частично расстегнута, и красных клетчатых брюк.

Свой образ Питт дополнил солнцезащитными очками и бусами. Его спутница, в свою очередь, надела черные свободные штаны и жилет.

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Фанаты оценили внешний вид актера в комментариях под постом. «Ого, не могу вспомнить ни одного другого мужчину в свои 60, кроме Брэда, который мог бы носить подобный образ. Отличные брюки», «Нужно отдать ему должное: для своих 60 лет он выглядит потрясающе!», «Брэд Питт по-прежнему выглядит так, будто ему за 40», «Эти брюки — это нечто», «Мне нравится! Он такой красивый!» — заявили они.

Ранее в сентябре 60-летнего Брэда Питта на фото папарацци высмеяли в сети фразой «раб моды». Уличные фотографы запечатлели звезду «Бойцовского клуба» в белой панаме, рубашке и объемных брюках, оформленных принтом «гусиная лапка».

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      Екатерина Ештокина
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