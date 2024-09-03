60-летнего Брэда Питта на фото папарацци высмеяли в сети фразой «раб моды»

Пользователи сети высмеяли внешний вид американского актера Брэда Питта на фото папарацци. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

60-летнего актера заметили в Лос-Анджелесе после посещения кинофестиваля в Венеции. Уличные фотографы запечатлели звезду «Бойцовского клуба» в белой панаме, рубашке и объемных брюках, оформленных принтом «гусиная лапка». Кроме того, на нем были бежевые кеды, черные очки и браслеты.

Фото: Backgrid / Legion-Media

Читатели портала оценили стиль знаменитости в комментариях под материалом следующими фразами: «Как только мужчина находит девушку младше него, то начинает одеваться как ребенок поколения Z. Стыдно!», «Стал рабом моды. Отвратительная одежда», «Кажется, он немного отстал от жизни. Занят моделированием образов с расклешенными брюками», «У меня были такие же брюки, когда мне было восемь лет», «Эта панама не подходит к клоунским штанам».

Ранее сообщалось, что Питт нарушил дресс-код на Венецианском кинофестивале.