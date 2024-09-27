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16:40, 27 сентября 2024Ценности

Адриана Лима вернулась на подиум после шестилетнего перерыва

Супермодель Адриана Лима вернулась на подиум после шестилетнего перерыва

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

Бразильская супермодель Адриана Лима возвратилась на подиум после шести лет перерыва. Об этом сообщает People.

42-летняя манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, появилась на шоу бренда Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед зрителями в корсетном белом платье в клетку в стиле 1980-х годов, дополнив образ массивными золотистыми украшениями.

«После перерыва, посвященного воспитанию детей, было так здорово вернуться на подиум», — заявила модель в интервью изданию.

Известно, что в августе 2022 года у знаменитости родился третий ребенок. Также она помогает воспитывать двоих детей своего 43-летнего бойфренда — продюсера Андре Леммерса.

Ранее в сентябре американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид впервые вышла на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма.

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      Алина Гостева
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