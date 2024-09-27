Адриана Лима вернулась на подиум после шестилетнего перерыва

Супермодель Адриана Лима вернулась на подиум после шестилетнего перерыва

Бразильская супермодель Адриана Лима возвратилась на подиум после шести лет перерыва. Об этом сообщает People.

42-летняя манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, появилась на шоу бренда Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед зрителями в корсетном белом платье в клетку в стиле 1980-х годов, дополнив образ массивными золотистыми украшениями.

«После перерыва, посвященного воспитанию детей, было так здорово вернуться на подиум», — заявила модель в интервью изданию.

Известно, что в августе 2022 года у знаменитости родился третий ребенок. Также она помогает воспитывать двоих детей своего 43-летнего бойфренда — продюсера Андре Леммерса.

Ранее в сентябре американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид впервые вышла на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма.