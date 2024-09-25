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15:48, 25 сентября 2024Ценности

Белла Хадид впервые вышла на подиум после двухлетнего перерыва

Белла Хадид впервые вышла на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни

Фото: Johanna Geron / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид впервые вышла на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма. Об этом пишет Page Six.

27-летняя манекенщица приняла участие в показе бренда Saint Laurent, организованном в рамках Недели моды в Париже. Знаменитость продефилировала в черном костюме, состоящем из пиджака с широкими плечами и брюк. Кроме того, она надела белую рубашку и дополнила своей образ галстуком и очками с прозрачными линзами.

На размещенных кадрах видно, что визажисты нанесли на лицо звезды минимальное количество макияжа. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в низкий гладкий пучок.

В августе прошлого года стал известно, что Белла Хадид вернулась к работе после прохождения лечения из-за обострения тяжелой болезни Лайма, которая была диагностирована у нее в 2012 году. Она призналась, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам супермодели, в корневой канал одного из зубов попала инфекция, которая повлияла на обострение заболевания.

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      Мария Винар
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