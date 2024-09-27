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15:40, 27 сентября 2024Бывший СССР

Американских демократов уличили в попытке превратить Зеленского в козырь

Депутат Рады Дубинский: демократы США хотели сделать Зеленского козырной картой

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американские демократы пытались превратить президента Украины Владимира Зеленского в козырь, а республиканцы планируют сделать обратное. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО.

«Учитывая, что демократы в США попытались использовать Зеленского как козырную карту в своей кампании, следует ожидать совершенно противоположных действий от республиканцев», — убежден он.

Нардеп отметил, что Украина станет «октябрьским нежданчиком» в выборах президента США. Дубинский также назвал «цветочками» требование снять с должности украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову за вмешательство в выборы. По его словам, «ягодками» же станут призывы уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова за коррупцию.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить Маркарову. Политик обвинил дипломата во вмешательстве в выборы на стороне кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

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