Аналитики оценили продолжительность шоколадного кризиса

Bloomberg: шоколад сильно не подешевеет, несмотря на хороший урожай какао

В новом сезоне урожай какао может оказаться более обильным, чем в прошлом, однако его все равно не хватит для окончательного преодоления шоколадного кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно оценкам 15 аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, мировое производство какао может превысить спрос примерно на 90 тысяч тонн. В том числе из-за более высоких урожаев в Кот-д'Ивуаре — крупнейшем производителе этого продукта.

Такие оптимистичные прогнозы говорят о том, что худшая часть шоколадного кризиса, возможно, уже позади. Однако запасы находятся на самом низком уровне за десятилетия, и восстановить их, имея лишь небольшой излишек, будет непросто. Поэтому цены останутся высокими еще какое-то время.

Кроме того, ситуация усугубляется из-за структурных проблем. А это и болезни сельскохозяйственных культур, и относительно низкая заработная плата африканских фермеров, и продажа сельскохозяйственных земель для незаконной добычи золота. Все это может ограничить восстановление производства.

Комментируя эту ситуацию, глава Ghana Cocoa Marketing Company UK Ltd Фуад Мохаммед Абубакар заявил, что мир избежит сильного падения спроса, но его ждет постепенное и медленное снижение объемов потребления какао.

«Но это будет скорее сокращение потребления шоколада производителями, а не потребителями», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Гана — один из главных мировых производителей какао — лишилась почти 160 тысяч тонн урожая этого продукта в сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 годов из-за контрабандистов.