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14:58, 16 сентября 2024Экономика

Миру спрогнозировали нехватку какао из-за контрабандистов

Reuters: Гана потеряла 160 тысяч тонн урожая какао из-за контрабандистов

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Гана, являющаяся одним из главных мировых производителей какао, лишилась порядка 160 тысяч тонн собственного урожая в сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 годов из-за деятельности контрабандистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные высокопоставленного чиновника из совета по маркетингу какао (Cocobod).

Отмечается, что за отчетный период в африканской стране произвели в общей сложности 429,3 тысячи тонн какао. Достигнутый результат составил менее 55 процентов от среднего показателя в предыдущие сельскохозяйственные сезоны. Ожидается, что по итогам 2023-2024 сельхозгода суммарные объемы производства какао в Гане продемонстрируют максимальные за более чем несколько десятилетий темпы падения.

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По словам директора специальных служб Cocobod Чарльза Аменьягло, на подобную динамику значительное влияние оказывает незаконная деятельность контрабандистов. Потери от незаконного сбыта урожая в африканской стране, согласно его оценке, увеличились более чем втрое по итогам сельхозсезона 2023-2024. «Мы потеряли 160 тысяч тонн какао», — резюмировал он. Чтобы снизить ущерб от подобной вредоносной деятельности, в среднесрочной перспективе к борьбе с контрабандистами подключат местных военных, заключил Аменьягло.

На фоне проблем с урожаем в Гане и Кот-д'Ивуаре на мировом рынке снизились объемы предложения популярного лакомства. В результате мировые цены на какао и шоколад значительно выросли. Если спад урожайности в африканских странах продолжится, это может привести к усилению дефицита на мировом рынке. Негативная динамика уже сказалась на российских потребителях. Так, стоимость плитки шоколада в стране, согласно данным аналитиков ресурса «Чек индекс», увеличилась в среднем на 15 процентов с начала 2024 года и достигла уровня в 304 рубля. В свою очередь, весовые шоколадные конфеты за этот период подорожали 13 процентов (до 346 рублей), а сладости в коробках — на 11 процентов (до 603 рублей).

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      Анатолий Акулов
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