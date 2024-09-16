Миру спрогнозировали нехватку какао из-за контрабандистов

Reuters: Гана потеряла 160 тысяч тонн урожая какао из-за контрабандистов

Гана, являющаяся одним из главных мировых производителей какао, лишилась порядка 160 тысяч тонн собственного урожая в сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 годов из-за деятельности контрабандистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные высокопоставленного чиновника из совета по маркетингу какао (Cocobod).

Отмечается, что за отчетный период в африканской стране произвели в общей сложности 429,3 тысячи тонн какао. Достигнутый результат составил менее 55 процентов от среднего показателя в предыдущие сельскохозяйственные сезоны. Ожидается, что по итогам 2023-2024 сельхозгода суммарные объемы производства какао в Гане продемонстрируют максимальные за более чем несколько десятилетий темпы падения.

По словам директора специальных служб Cocobod Чарльза Аменьягло, на подобную динамику значительное влияние оказывает незаконная деятельность контрабандистов. Потери от незаконного сбыта урожая в африканской стране, согласно его оценке, увеличились более чем втрое по итогам сельхозсезона 2023-2024. «Мы потеряли 160 тысяч тонн какао», — резюмировал он. Чтобы снизить ущерб от подобной вредоносной деятельности, в среднесрочной перспективе к борьбе с контрабандистами подключат местных военных, заключил Аменьягло.

На фоне проблем с урожаем в Гане и Кот-д'Ивуаре на мировом рынке снизились объемы предложения популярного лакомства. В результате мировые цены на какао и шоколад значительно выросли. Если спад урожайности в африканских странах продолжится, это может привести к усилению дефицита на мировом рынке. Негативная динамика уже сказалась на российских потребителях. Так, стоимость плитки шоколада в стране, согласно данным аналитиков ресурса «Чек индекс», увеличилась в среднем на 15 процентов с начала 2024 года и достигла уровня в 304 рубля. В свою очередь, весовые шоколадные конфеты за этот период подорожали 13 процентов (до 346 рублей), а сладости в коробках — на 11 процентов (до 603 рублей).