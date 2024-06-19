В России подорожало популярное лакомство

«Чек индекс»: с начала 2024 года шоколад в России подорожал на 15 %

С начала 2024 года шоколад в России подорожал на 15 процентов. О росте цен популярного лакомства со ссылкой на аналитический ресурс «Чек индекс» сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как отмечают эксперты, средний чек на плитку шоколада по итогам мая вырос до 304 рублей. Весовые шоколадные конфеты подорожали до 346 рублей (плюс 13 процентов), конфеты в коробках — до 603 рублей (плюс 11 процентов).

Цены растут за счет увеличения затрат производителей какао-бобового сырья во всем мире, однако спрос на продукцию не падает.

«Спрос на шоколадную продукцию растет с общим увеличением продаж кондитерских изделий в целом, на фоне укрепления потребительской уверенности. Число покупок шоколадных плиток выросло на четыре процента по сравнению с предыдущим годом. Спрос на весовые шоколадные конфеты также растет — на шесть процентов. Спрос на коробки шоколадных конфет увеличился на пять процентов», — сообщает «Чек индекс».

Российские кондитеры предупреждали о росте цен на 10-20 процентов еще весной. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости своей продукции и более не могут удерживать цены за счет сделанных запасов. Основательница «шоколадной лаборатории» E-O Chocolate Елена Овсянникова рассказала, что шоколад начал дорожать с февраля 2022 года из-за проблем с логистикой и курсом рубля.

Основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран заявил, что из-за нестабильной погоды мировые запасы какао могут иссякнуть. Из-за плохой погоды, изменения климата, нехватки удобрений и вспышек болезней, которые поражают какао, он не видит возможностей для дальнейшего увеличения производства и решения проблемы его дефицита. Если погода не улучшится, фьючерсы на какао могут подскочить более чем до 20 тысяч долларов уже в 2024 году, предупредил он.