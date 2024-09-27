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12:47, 27 сентября 2024Ценности

Анфиса Чехова провела премию в полупрозрачном платье с Wildberries

Анфиса Чехова провела премию «Люди года» в полупрозрачном платье с Wildberries

Кадр: @achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова в откровенном наряде провела премию журнала RB (Royal Birds) «Люди года — 2024». Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,5 миллиона человек.

46-летняя знаменитость посетила мероприятие в облегающем полупрозрачном макси-платье черного цвета. Так, наряд обнажал часть груди, живота и бедер. При этом автор поста указала, что приобрела данный предмет гардероба на отечественном маркетплейсе.

«На мне рандомное платье с Wildberries. Просто увидела, купила, надела — никаких заморочек», — заявила ведущая.

В мае Анфиса Чехова показала последствия инъекции ботокса со словами «глаз упал».

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      Карина Черных
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